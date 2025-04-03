«Джеймс Уэбб» запечатлел знаменитый астероид 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 в объективе камер телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI, Andy Rivkin (APL) Дело в том, что вскоре после открытия астероида 2024 YR4 астрономы подсчитали, что его вероятность врезаться в Землю в 2032 году составляет 1 к 83.