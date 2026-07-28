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Царьград

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Во Владимире на перекрёстке Горького и Пекинки высадят 72 туи

Во Владимире на перекрёстке Горького и Пекинки высадят 72 туи

В ближайшее время на пересечении улиц Горького и Пекинки будет установлена яркая зелёная композиция. Особое внимание было уделено безопасности водителей: для клумбы выбраны низкорослые цветы, не загораживающие обзор.

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