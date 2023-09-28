«Зимнее масло». Стоит ли менять вязкость в холода: мнение автомехаников

В этом безусловно есть резон, особенно в преддверии зимних морозов. Ведь в холодное время года автомобиль и все его системы, включая двигатель, коробку передач и трансмиссию, испытывают более высокие нагрузки.
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