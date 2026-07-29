Всемирный банк: ограничения РФ грозят Армении ростом бедности

Всемирный банк выразил обеспокоенность тем, что постепенное расширение ограничительных мер со стороны России может выйти за рамки сугубо торговой сферы и оказать негативное воздействие на общий экономический рост, уровень инфляции и социальную ситуацию в Армении.
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