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Царьград

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Всемирный банк: ограничения РФ грозят Армении ростом бедности

Всемирный банк: ограничения РФ грозят Армении ростом бедности

Всемирный банк выразил обеспокоенность тем, что постепенное расширение ограничительных мер со стороны России может выйти за рамки сугубо торговой сферы и оказать негативное воздействие на общий экономический рост, уровень инфляции и социальную ситуацию в Армении.

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