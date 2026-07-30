ФНС заинтересовалась роскошными покупками безработных москвичей

Московские налоговые органы начали массово запрашивать у неработающих граждан, приобретающих дорогие автомобили, яхты и недвижимость, письменные пояснения об источниках средств, 29 июля сообщает РБК со ссылкой на текст уведомления.
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