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ФНС заинтересовалась роскошными покупками безработных москвичей

ФНС заинтересовалась роскошными покупками безработных москвичей

Московские налоговые органы начали массово запрашивать у неработающих граждан, приобретающих дорогие автомобили, яхты и недвижимость, письменные пояснения об источниках средств, 29 июля сообщает РБК со ссылкой на текст уведомления.

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