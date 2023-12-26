Полицейские в Северной Осетии организовали в Русском Академическом театре им. Е. Вахтангова праздничное театрализованное действо для детей

Уже по сложившейся доброй традиции в преддверии Нового года в Русском академическом театре им. Евгения Вахтангова собрались дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, находящихся в служебных командировках по выполнению оперативно-боевых задач и многодетных полицейских.