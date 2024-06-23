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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Антонио» может попытаться выменять 1-й драфт-пик для выбора Александра Сарра

По информации Марка Стейна, «Сан-Антонио» ведет переговоры с «Атлантой», чтобы подняться на драфте с 4-го места на 1-е и выбрать Сарра.

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