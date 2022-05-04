Зарема Салихова: Пусть чемпионский коридор «Зениту» устраивают «Сочи» и «Нижний»!

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением, должны ли футболисты красно-белых организовывать чемпионский коридор для игроков «Зенита».
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