США нужен здравый смысл. Разведчик оценил слова Путина о ядерных испытаниях

США должны привнести здравый смысл в свою политику в области ядерных испытаний. Как сообщает РИА Новости, так бывший разведчик корпуса морской пехоты армии Соединенных Штатов Скотт Риттер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.