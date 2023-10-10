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США нужен здравый смысл. Разведчик оценил слова Путина о ядерных испытаниях

США нужен здравый смысл. Разведчик оценил слова Путина о ядерных испытаниях

США должны привнести здравый смысл в свою политику в области ядерных испытаний. Как сообщает РИА Новости, так бывший разведчик корпуса морской пехоты армии Соединенных Штатов Скотт Риттер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

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