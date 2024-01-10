Солиста группы "Щенки", выступившего в носке, проверят на дискредитацию армии

Обращение в центр экстремизма и терроризма направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупциейВыступивший в одном из клубов Санкт-Петербурга в одном носке Максим Тесля подозревается в дискредитации вооружённых сил России.
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