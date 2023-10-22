Экономист Абрамов: увеличение расчётов в рублях за экспорт может укрепить курс

Переориентация России на экспорт ресурсов за рубли может укрепить национальную валюту, однако важно и то, чем именно российская сторона платит за импорт, рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
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