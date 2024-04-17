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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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США безнадёжно отстали от России? Заглянем внутрь недавно горевшего завода боеприпасов в Пенсильвании

США безнадёжно отстали от России? Заглянем внутрь недавно горевшего завода боеприпасов в Пенсильвании

Вы знаете, за свою жизнь я работал, как минимум, на трёх производственных предприятиях. Ну там, как положено - с цехами, станками и т.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ну так заводик работает на экспорт, поэтому качество для папуасов может быть самое низкое, какая разница как погибнет расчёт гаубицы, сам подорвётся или его взорвут, денежки уплочены. Хава нагила товагищи!!
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12 час.
А Кудасов
Не надо похвальбы. Рано нам с ними сравниваться. По этому заводику не следует судить о их промышленности. Заводик частный. У нас тоже предприятий оборонки и каких очень много стали частными. Правда в 90-х. По дешёвке купили, разворовали и бросили. А этот ещё работает с 51-го. У С. Кореи снаряды покупаем или меняем на то, что осталось.
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11 час.
SI
Sergey Ivanov
Схитрил автор! Фотки нашего завода сделаны в цехе финишной обработки. Понятно: такие цеха всегда чистые! А вот фотки американского завода сделаны на грязном участке. Хотя, конечно, новый цех будет всегда смотреться лучше старого. А еще автор ничего не сказал, где мы закупили станки и оборудование. Что- то мне подсказывает, что в тех самых США!
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4 час.

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