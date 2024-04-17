США безнадёжно отстали от России? Заглянем внутрь недавно горевшего завода боеприпасов в Пенсильвании

Евгений МакЛауд ну так заводик работает на экспорт, поэтому качество для папуасов может быть самое низкое, какая разница как погибнет расчёт гаубицы, сам подорвётся или его взорвут, денежки уплочены. Хава нагила товагищи!!

А Кудасов Не надо похвальбы. Рано нам с ними сравниваться. По этому заводику не следует судить о их промышленности. Заводик частный. У нас тоже предприятий оборонки и каких очень много стали частными. Правда в 90-х. По дешёвке купили, разворовали и бросили. А этот ещё работает с 51-го. У С. Кореи снаряды покупаем или меняем на то, что осталось.