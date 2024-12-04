Вредоносный код в гифках: мошенники вышли на новый уровень

Жителей просят обезопасить себя, тщательно следя за обновлениями своего смартфона и приложений.Мошенники начали использовать новый хитроумный способ для кражи личных данных — с помощью GIF-открыток, в которые встроены вредоносные коды и ссылки на фишинговые сайты.
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