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Канадские учёные выявили продукты, которые укрепляют мужское здоровье

Канадские учёные выявили продукты, которые укрепляют мужское здоровье

Результаты исследований канадских учёных показали, что после преодоления рубежа в 30 лет мужчина теряет примерно 1% запаса тестостерона в год , что может повлиять на потенцию и здоровье организма в целом, пишет научное издание Nutrients.

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