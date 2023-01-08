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Тевес о ЧМ: «Не следил внимательно. Не писал Месси после победы – его телефон, должно быть, взорвался»

Карлос Тевес рассказал, что не поздравлял Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022. «Я не следил за чемпионатом мира в Катаре так уж внимательно, но я видел много игр сборной Франции, потому что эта команда мне очень нравилась.

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