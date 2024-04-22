В Самарской области сирота более 15 лет не может получить положенное жилье

Теперь ситуацией занимаются следователи.Так, по информации регионального управления СК России, в адрес председателя ведомства Александра Бастрыкина поступило сообщение в интересах 37-летнего сироты, который с 2007 года стоит на учете лиц, которым положено выделение жилого помещения.