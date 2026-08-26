Украинский спортсмен «обиделся» на победу русского чемпиона и отвернулся от флагов (ВИДЕО)

Украинский спортсмен «обиделся» на победу русского чемпиона и отвернулся от флагов. Триумф российского тяжелоатлета Арсения Курочкина на юношеском чемпионате Европы встал поперёк горла украинцу Ивану Плоскине.
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