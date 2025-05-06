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Россиянам рассказали, почему не стоит разговаривать шепотом при простуде

При простудных заболеваниях не следует мого разговаривать шепотом, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости Светлана Романенко, ведущий […] The post Россиянам рассказали, почему не стоит разговаривать шепотом при простуде first appeared on LentaMsk.

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