При простудных заболеваниях не следует мого разговаривать шепотом, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости Светлана Романенко, ведущий […] The post Россиянам рассказали, почему не стоит разговаривать шепотом при простуде first appeared on LentaMsk.
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