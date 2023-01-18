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За сутки коронавирус унес жизни трех южноуральцев

За сутки коронавирус унес жизни трех южноуральцев

Сейчас специалистов заботит новый подвид ковида – «кракен». По данным областного минздрава, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 54 человек, в том числе заболели четыре школьника.

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