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Мировое обозрение

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«Точка невозврата пройдена»: В Кремле объяснили, кто может спасти Украину от вымирания

«Точка невозврата пройдена»: В Кремле объяснили, кто может спасти Украину от вымирания

Украина прошла «точку невозврата» в демографическом кризисе, и теперь единственной силой, способной спасти страну от вымирания, является Россия.

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