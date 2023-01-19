Аргументы недели

98 525 подписчиков

Медведев допустил возможность начала ядерного конфликта в случае проигрыша России на Украине

Медведев допустил возможность начала ядерного конфликта в случае проигрыша России на Украине

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность начала ядерного конфликта в случае проигрыша РФ на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх