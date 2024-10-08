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«Накидкой» от «Бабы-яги» оснащена новая партия БМД-4М и БМП-3 Курганмашзавода

«Накидкой» от «Бабы-яги» оснащена новая партия БМД-4М и БМП-3 Курганмашзавода

За девять месяцев 2024 года Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» увеличил выпуск БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%, сообщили в руководстве госкорпорации «Ростех» Сайт госкорпорации "Ростех"читайте на monocle.

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