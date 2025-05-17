Заноза
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Заноза

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Стамбул 2.0: на наших глазах начала раскручиваться неожиданная интрига

Стамбул 2.0: на наших глазах начала раскручиваться неожиданная интрига

Первые за три с лишним года прямые переговоры России и Украины закончились самым странным образом.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Это не переговоры а игра-кто кого обманет с подачи Британиию
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13 час.
СП
Сергей Попов
Фото трёхлетней давности...
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11 час.
Grandad
Украинские переговорщики прекрасно знают, чем всё закончится и начинают вести свою игру, надеясь заработать хотя бы какой капитал впоследствии. Наша же сторона ведет себя аккуратно, не раскрывая детали непубличных договоренностей. &quot;не замай!&quot;, как говаривали в старину.
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11 час.
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