Первые за три с лишним года прямые переговоры России и Украины закончились самым странным образом.
Стамбул 2.0: на наших глазах начала раскручиваться неожиданная интрига
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав 5
Это не переговоры а игра-кто кого обманет с подачи Британиию
Ответить
13 час.
СП
Сергей Попов
Фото трёхлетней давности...
Ответить
11 час.
Grandad
Украинские переговорщики прекрасно знают, чем всё закончится и начинают вести свою игру, надеясь заработать хотя бы какой капитал впоследствии. Наша же сторона ведет себя аккуратно, не раскрывая детали непубличных договоренностей. "не замай!", как говаривали в старину.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии