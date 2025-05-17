Стамбул 2.0: на наших глазах начала раскручиваться неожиданная интрига

Это не переговоры а игра-кто кого обманет с подачи Британиию

Grandad

Украинские переговорщики прекрасно знают, чем всё закончится и начинают вести свою игру, надеясь заработать хотя бы какой капитал впоследствии. Наша же сторона ведет себя аккуратно, не раскрывая детали непубличных договоренностей. "не замай!", как говаривали в старину.