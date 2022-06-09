Дизайнеры со всей России представят коллекции на Московской неделе моды

Экспертный совет завершил рассмотрение заявок на участие в Московской неделе моды. Мероприятие, которое пройдет с 20 по 26 июня, объединит экспертов и игроков фешен-рынка, заинтересованных в продвижении своей продукции и поиске новых клиентов.