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«Ветераны России» призвали отказать Shaman в регистрации бренда «Я русский»

«Ветераны России» призвали отказать Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Движение «Ветераны России» обратилось к главе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову по поводу регистрации бренда «Я русский», на который претендует певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

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Астон Мартин
все за деньги 🥸
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