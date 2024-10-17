«Ветераны России» призвали отказать Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Движение «Ветераны России» обратилось к главе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрию Зубову по поводу регистрации бренда «Я русский», на который претендует певец SHAMAN (Ярослав Дронов).
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