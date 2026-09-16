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«Зенит» сыграет в гостях с «Балтикой» в 9-м туре РПЛ. Матч начнется в 20:45

« Зенит » сыграет в гостях с «Балтикой» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ . Матч пройдет на «Ростех Арене». Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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