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Запуск миссии SpaceX Crew-5 на МКС снова отложили из-за урагана − теперь до 5 октября

Запуск миссии SpaceX Crew-5 на МКС снова отложили из-за урагана − теперь до 5 октября

Миссия запуска трех астронавтов и российского космонавта Анны Кикиной, которые доставили на Международную космическую станцию еще один экипаж с помощью космического корабля SpaceX Crew Dragon, снова отложена на 24 часа, на этот раз на 5 октября.

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