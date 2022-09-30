Запуск миссии SpaceX Crew-5 на МКС снова отложили из-за урагана − теперь до 5 октября

Миссия запуска трех астронавтов и российского космонавта Анны Кикиной, которые доставили на Международную космическую станцию еще один экипаж с помощью космического корабля SpaceX Crew Dragon, снова отложена на 24 часа, на этот раз на 5 октября.
Миссия запуска трех астронавтов и российского космонавта Анны Кикиной, которые доставили на Международную космическую станцию еще один экипаж с помощью космического корабля SpaceX Crew Dragon, снова отложена на 24 часа, на этот раз на 5 октября.
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