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Алдагы көннәрдә Татарстанда җылы һава торышы урнашачак

Алдагы көннәрдә Татарстанда җылы һава торышы урнашачак

Якындагы атна Татарстанда бик җылы булачак. Бу хакта «Метео» фаразлау үзәге җитәкчесе Александр Шувалов хәбәр итте.

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