Девяносто процентов сведений, касающихся летописного прошлого русского народа, его происхождения, особенно до времён христианизации, от нас с Вами скрыто до сих пор.
НАРОД, ЛИШЁННЫЙ НАСЛЕДИЯ ПРЕДКОВ, МОЖНО УВЕСТИ КУДА УГОДНО
Комментарии
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Александр Николаевич
Напрямую - в лоб враги никогда Русь взять не могли, потому что Русы, наши Предки, всегда были хорошими воинами и отражали эти притязания и натиски.
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩
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16 час.
Евгений Мангуш
Было бы неплохо если с этой статьёй ознакомились бы в Кремле
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11 час.
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