В Киеве обеспокоены ростом поддержки антиукраинских кандидатов в Польше

Успех кандидатов, открыто выступающих против Украины, вызывает опасения у украинских властей.Украинский депутат Николай Княжицкий заявил порталу Polsatnews, что растущая поддержка антиукраинских кандидатов на выборах в Польше вызывает у него серьёзные опасения.
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