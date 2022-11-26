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У Украины появилась новая просьба к Западу

У Украины появилась новая просьба к Западу

У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе.

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