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Кириос о словах Венуса, назвавшего его «мудаком»: «Во-первых, он был одет во что-то, что я бы надел только на Хэллоуин»

Австралиец Ник Кириос, в паре с Танаси Коккинакисом ставший чемпионом Australian Open, прокомментировал то, что Майкл Венус по ходу турнира раскритиковал его поведение.

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