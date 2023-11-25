Куда вложить деньги в 2024 году

Финансовый эксперт Григорьев рассказал, в какие инвестиции выгодно вложить деньги в 2024 году Экономист, кандидат экономических наук Владимир Григорьев считает, что стоит обратить внимание на твердую валюту и золото как наиболее прибыльные варианты вложений в 2024 году.