11 лет Крымской весне: как это было

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта исполняется 11 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России – события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира.
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