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Триумф воли. Как предприниматель из Барнаула в 35 лет начал бегать марафоны по 170 км

Триумф воли. Как предприниматель из Барнаула в 35 лет начал бегать марафоны по 170 км

История Артема Иванова, который всего за несколько лет превратился в одного из лучших бегунов в крае Еще семь лет назад директор инвестиционно-строительной компании "Русич" Артем Иванов имел лишний вес и занимался спортом редко.

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