📹❗️Состояние подвергшегося удару тактической авиации ВВС США моста Кахорестан, расположенного на трассе, соединяющей Бандер-Аббас и Шираз.
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📹❗️Состояние подвергшегося удару тактической авиации ВВС США моста Кахорестан, расположенного на трассе, соединяющей Бандер-Аббас и Шираз.