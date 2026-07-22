БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Валентин Катасонов: Бить по нашим НПЗ Украине позволяют не только военные технологии и спутники

Валентин Катасонов: Бить по нашим НПЗ Украине позволяют не только военные технологии и спутники

Спецслужбы Украины, планируя диверсии и теракты, используют «спящие ячейки» внутри России Валентин Катасонов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Уже более месяца тема «топливного кризиса» остается самой топовой в российских СМИ.

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Комментарии
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Traveller
Вова, а растрелять, а лучше повесить одного из &quot;спящих&quot; под камеры ТВ разве не эффективней будет? Или они тоже &quot;бгацкий нарот&quot;? Их твои подельники запустили в Россию миллионами.
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4 н.
VB
Vladimir Beljaev
давно бы надо -- меньше бы этого дерьма было в разы а у нас все боятся быть правильным
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4 н.