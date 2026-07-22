Спецслужбы Украины, планируя диверсии и теракты, используют «спящие ячейки» внутри России Валентин Катасонов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Уже более месяца тема «топливного кризиса» остается самой топовой в российских СМИ.
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