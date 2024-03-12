Над Курской областью всю ночь сбивают беспилотники: Поражено ещё три дрона

Губернатор Роман Старовойт вновь сообщил о сбитых БПЛА над регионом в своём телеграм-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт вновь сообщил о сбитых беспилотниках над регионом: Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.