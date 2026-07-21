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Депутат Делягин: «Государство не исполняет своих обязательств по ликвидации нелегального рынка азартных игр. Глушим интернет, но не аферистов»

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказался о борьбе с нелегальным сектором азартных игр в России. По оценкам экспертов, доля нелегального онлайн-казино составляет около 40% всего рынка азартных игр в стране.

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