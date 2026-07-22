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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер синхронисток Данченко: «Мы должны быть настолько хороши, чтобы это было очевидно для каждого судьи»

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала о подготовке к чемпионату Европы. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

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