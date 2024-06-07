Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных

Сегодня осадков не ожидается Холодный атмосферный фронт прошёл через Ленобласть на восток, воздушная масса сменилась на более прохладную, сообщил сегодня в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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