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Петербургский дневник

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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных

Сегодня осадков не ожидается Холодный атмосферный фронт прошёл через Ленобласть на восток, воздушная масса сменилась на более прохладную, сообщил сегодня в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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