BJSM: у тренированных людей с ожирением не сокращается продолжительность жизни

Международная группа ученых из США и Великобритании установила, что кардиореспираторная выносливость — способность организма эффективно справляться с физической нагрузкой — может нивелировать вред ожирения и значительно снизить риск раннего ухода из жизни.
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