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Дождались: в Петербурге вводят обязательную вакцинацию для пожилых людей

Дождались: в Петербурге вводят обязательную вакцинацию для пожилых людей

Также прививку должны поставить жители города с хроническими заболеваниями и студенты.   В Санкт-Петербурге с 15 ноября начинается обязательная вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет, учащихся, а также людей с хроническими заболеваниями.

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Vasily Golov
Многие страны ввели обязаловку вакцинации и паспорта.В России тоталитарной кругом добровольность.Можно ходить больным.можно заражать других.Добровольно.Петербург немного тоталитаризма внес.
Дмитрий Соловьев
заражают аккурат привитые, а если ты уже НЕ больной а тест положительный - тебе из дому высунуться нельзя, а за подуктами или в аптеку - попроси соседей ( дословно ) даже если 2 недели нет симптомов - ХРЕН, сиди дома пока не получишь отрицательный тест,а его ХРЕН просто так получишь потому что в поликлинику ХР дозвонишься, да если всеж дозвонишься то может и получишь результат, если не потеряют да, в поликлинику тоже нельзя.. так что ЗАТКНИСЬ если не в курсе
Дмитрий Соловьев
ау, шипко умный, слабо рассказать - КАК "попросить соседей" сходить в аптеку или в магаз если НЕЛЬЗЯ из квартиры нос высунуть
Евгений С
В этих странах прививают сертифицированной и одобренной воз вакциной, а в случае проблем со здоровьем из-за вакцины получают огромные компенсации. Это вам не опыты на людях ставить, с которых к тому же требуют письменное согласие типа это они сами попросились....
Ирина52
Вводили бы прямо эвтаназию, Чего уж тут церемониться со старичьем... ФАШИЗМ НАСТУПАЕТ!
Леонид Пиган
Ирина,не настолько они тупые-проще мелкими шажками...но именно к такой цели.Да и потом ,не настолько недалекие ,чтобы не понимать,что процент военнообученных у нас весьма и весьма...И.если эти твари пожелают лишить меня единственного источника существования-моей военной пенсии-у меня не останется другого выбора...
Эдуард Филиппов
Фашисты в концлагерях за подобные инъекции кормили бесплатно , а мы вынуждены зарабатывать , чтобы прокормиться.
Саша Панкратьев
КОЗЛЫ У НАС ПРАВИТЕЛИ !!! ХОТЯТ ПОЛНОСТЬЮ ИСТРЕБИТЬ СНАЧАЛА, ПЕНСИОНЕРОВ, А ПОТОМ УЖЕ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ !!!
Татьяна Браун
Слава Богу! Дождались.=== Говорю без иронии-давно пора.
Ирина52
Цель вакцинации -уничтожение привитых путем снижения их иммунитета и уничтожение остальных костлявой рукою голода и отсутствием лечения. ДАВНО ПОРА?
Татьяна Браун
Создается ощущение, что свои вы комментарии пишите либо не проснувшись, либо с похмелья.
Дмитрий Соловьев
сама сколько раз укололась ??? массовые прививки тестовым препаратом, тем более принудительно - это то, за что судили фашистов пока НЕТ настоящей вакцины, НЕТ и ВАКЦИНАЦИИ
Татьяна Браун
Во-первых, мы с вами на брудершафт не пили, так что "тыкать" незнакомому человеку не следует.=== Сколько раз укололась? Как полагается-два раза. В ближайшие дни планирую уколоться и от гриппа, а в феврале пойду на ревакцинацию.=== Что-то не хочется больше болеть...=== Кстати, если рассуждать про настоящую вакцину-таковыми "ненастоящими" можно назвать и любимые вами заграничные. Они тоже вроде сделаны не 10 лет назад, и тоже очень быстро введены. Только вам ведь все заграничное-сладкое, даже дерь..., пардон, уксус.
Дмитрий Соловьев
отстаете от жирика, тот уже весь обкололся вопрос 1 - чем КОЛОТЬСЯ, ВОТ КОВИВАКОМ укололся быэто классическая вакцина сделанная по 100 раз проверенному методу, по рнк и векторным - они ТЕСТОВЫЕ и последствия их применения предсказать трудно. уж поверьТЕ, болеть никто не хочет, НО есть реальные основания не верить гинзбургу, который очень часто свои мнения меняет.
Дмитрий Соловьев
и вопрос 2 - КАК прививать,как сейчас всех без разбора ?? нужны анализы, инд. подход. да и болеют привитые и не только легко. и интересно, а почему чем больше привитых тем больше болезней
Дмитрий Соловьев
по поводу похмелья - ознакомьтесь с заявлениями б.гейтца и доморощенного чубайца, по поводу того что численность насления планеты нужно снижать, так гейтц открыто заявлял что вакцинация хороший метод. да. ВОЗ = гейтц, де факто он хозяин, хотя за ним явно торчат рога "закулисы"
Ирина52
Просто мне дорог мой иммунитет и я не хочу ни добровольно от него отказываться, ни стать жертвой насилия со стороны государства. А Ваше право колоться как наркоман в режиме "нон-стоп" я сомнению не подвергаю...
Анна Эржибова
ужас О_О пожилых в обязательном порядке будут колоть в любом состоянии и вас это не волнует? вам насркхм на людей? извиняюсь,у гитлера любовницу звали браун......
radiofree RF
В Англии,число смертей больше привитых,чем не привитых.Пора собираться в последний путь.......
Анна Эржибова
Не надо :)кто с этими кхм будет бороться?
radiofree RF
Уговорили,остаюсь.
Дмитрий Соловьев
«Остальным могут запретить бесплатный проезд и плановую медпомощь. Можно запретить вход в магазины за хлебом, чтобы они умерли с голоду. , ...– поделился Александр Редько с «ОСН» --------------------- за одну эту фразу существо нужно в дворники, они видимо возомнил себя комендантом коцлагеря
Дмитрий Соловьев
а про какую он вакцинацию, пусть сначала будет ВАКЦИНА настоящая
Ольга Томашевич (Вишневская)
А Вы знаете, какая настоящая?)))
Дмитрий Соловьев
настоящая - значит ПРОВЕРЕННАЯ, КАК ПОЛОЖЕНО. доступно ??? но в то же время только "ковивак" ( из российских ), и несколько импортных сделаны по традиционной методике, которая проверена столетиями, это ВАКЦИНЫ РНК и векторные препараты - это новые и не проверенные ГМО препараты.
Ольга Томашевич
Вы что заслуженный вирусолог или так мимо проходили.? Люди-то умирают без прививок. Это Вам доступно?
Ирина52
А то, что люди болеют и умирают и после прививок - вам безразлично?
Горбатюк Валерий
Настоящую вакцину узнать просто - перед уколом не будут требовать расписаться в добровольности вакцинации. Пока что государство КАТЕГОРИЧЕСКИ не желает гарантировать качество этих препаратов. Случайно?
Евгений С
Прививочный фашизм набирает обороты....
Анна Эржибова
Эпидемия это вы, всё демо только от вас, пиявки присосались к пожилым чтобы не платить пенсию инвалидность и т.д.заботливые еновы......
Эдуард Филиппов
Каждое государство зарабатывает , как может , хоть и через морг.
Анна Эржибова
Ну да к сожаление :( четыре магазина продуктовые закрыли открыли четыре риту.услуги
Святогор Князев
А что, Роспотрбнадзор обладает правом законодательной инициативы? Или имеет законодательные полномочия?
Эдуард Филиппов
Подождите , скоро Путин передаст оборонительные полномочия в регионы. У каждого главы региона , будет личная ядерная кнопка , ведь в демократическое время живём.
Святогор Князев
Где Закон РФ? Где Постановление Правительств? Где в конце концов Постановление Губернатора? Что, стали стадом баранов? Теперь в стойло без спроса можно?
Алексей Машкарин
Посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=TYQD1Sj0Gm8
Григорьева Елена
Как можно заставить взрослого человека делать то,что он не хочет? Или люди после 60 дети малые, ничего не соображающие?
Анна Эржибова
После 60 многие всё ещё работают поэтому будут делать всё что работодатель"барин"прикажет и никто не заступиться сами на минном поле, некому к сожалению заступиться да и денег не хватит чтобы нанять профессионала

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