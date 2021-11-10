Дождались: в Петербурге вводят обязательную вакцинацию для пожилых людей

Также прививку должны поставить жители города с хроническими заболеваниями и студенты. В Санкт-Петербурге с 15 ноября начинается обязательная вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет, учащихся, а также людей с хроническими заболеваниями.
Также прививку должны поставить жители города с хроническими заболеваниями и студенты. В Санкт-Петербурге с 15 ноября начинается обязательная вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет, учащихся, а также людей с хроническими заболеваниями.
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