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Лиза Арзамасова рассказала о вымогателе в соцсетях

Лиза Арзамасова рассказала о вымогателе в соцсетях

Актриса Лиза Арзамасова поделилась историей о том, как взломали ее instagram*. По словам актрисы, несколько лет назад ее страничка в социальной сети была взломана, но тогда она не сильно расстроилась и решила, что не будет ее восстанавливать.

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