Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 430 подписчиков

В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу с воздуха

В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу с воздуха

В Киеве включены сирены, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, тревога с воздуха объявлена в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии