В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу с воздуха

В Киеве включены сирены, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, тревога с воздуха объявлена в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.