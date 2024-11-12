Возлюбленная Владимира Селиванова потребовала от актера алименты, чтобы он меньше платил дочери от экс-жены

Возлюбленная актера Владимира Селиванова вмешалась в его разборки с бывшей женой. Александра Калмыкова обратилась в суд и потребовала от звезды «Реальных пацанов» алименты, чтобы уменьшить выплаты его дочери от первого брака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии