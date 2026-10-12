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Царьград

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Обыски у мэра Новороссийска: изъяты документы на 250 млн рублей

Обыски у мэра Новороссийска: изъяты документы на 250 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов изымают документы в кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко в рамках проверки, связанной с футбольным клубом «Черноморец».

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