В Steam вышел экшен про ассасина с прокачкой и магией, который выглядит, как сме...

В Steam вышел экшен про ассасина с прокачкой и магией, который выглядит, как смесь Dark Souls и Prince of PersiaНа днях в Steam состоялся релиз приключенческого экшена от третьего лица Deep Death Dungeon Darkness, в котором игрок выступает в роли ассасина, сражающегося на стороне жрицы Солнца.