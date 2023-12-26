В Steam вышел экшен про ассасина с прокачкой и магией, который выглядит, как сме...

В Steam вышел экшен про ассасина с прокачкой и магией, который выглядит, как смесь Dark Souls и Prince of PersiaНа днях в Steam состоялся релиз приключенческого экшена от третьего лица Deep Death Dungeon Darkness, в котором игрок выступает в роли ассасина, сражающегося на стороне жрицы Солнца.
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