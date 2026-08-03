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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэймон Хилл о параллелях с его чемпионским сезоном-1996: «Для повторения Расселлу придется каким-то образом победить Антонелли»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл признал наличие некоторых схожих моментов между нынешним сезоном и победным для британца чемпионатом.

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