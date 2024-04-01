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Наши ответили на робкий намек пианиста насчет переговоров

Наши ответили на робкий намек пианиста насчет переговоров

АМАРАНТ "У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" Наш МИД жестко отринул сей жалобный писк. Лес там! Вопрос: - Можно ли обращать внимание на слова патологического.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
А ведь она, в последнее время ну прямо таки тянет на следующего министра иностранных дел России. Ну просто подтянулась, а в прежние годы были некоторые &quot;ляпы&quot;. Ну просто молодчина!
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3 час.
Владимир Соловьев
ЗАЧЕМ БЫЛО ЭТУ ГАЛИМАТЬЮ ПЕЧАТАТЬ? БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ И СОВЕТСКИЕ  ГРАНИЦЫ РОССИИ!
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2 час.
виталий панов
Какие мирные переговоры могут быть с военным преступником? Только АКТ о полной и безоговорочной капитуляции режима Зе,и трибунал над военными преступниками!
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32 мин.

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