АМАРАНТ "У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" Наш МИД жестко отринул сей жалобный писк. Лес там! Вопрос: - Можно ли обращать внимание на слова патологического.
Наши ответили на робкий намек пианиста насчет переговоров
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
А ведь она, в последнее время ну прямо таки тянет на следующего министра иностранных дел России. Ну просто подтянулась, а в прежние годы были некоторые "ляпы". Ну просто молодчина!
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3 час.
Владимир Соловьев
ЗАЧЕМ БЫЛО ЭТУ ГАЛИМАТЬЮ ПЕЧАТАТЬ? БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ И СОВЕТСКИЕ ГРАНИЦЫ РОССИИ!
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2 час.
виталий панов
Какие мирные переговоры могут быть с военным преступником? Только АКТ о полной и безоговорочной капитуляции режима Зе,и трибунал над военными преступниками!
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32 мин.
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